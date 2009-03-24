”Східне партнерство” не є альтернативою вступу до ЄС для України

Прага. 24 березня. УНІАН. Ініціатива ЄC «Східне партнерство» не є альтернативою євроінтеграційним прагненням України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент Чеської Республіки Вацлав КЛАУС сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ за результатами їх двосторонніх переговорів у Празі.

В.КЛАУС підкреслив, що “Східне партнерство” не є альтернативою планам України стати повноправним членом Європейського Союзу. Він зазначив, що Чехія вітає ініціативу «Східне партнерство», оскільки переконана, що ЄС не може орієнтуватись виключно «на південне партнерство».

У свою чергу В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна не хотіла би бачити в цьому проекті жодної альтернативи її інтеграційним прагненням. «Ми не хочемо, щоб цей діалог (вступ України до ЄС - УНІАН) був замінений іншим діалогом, який не ставить за мету інтеграцію України до ЄС», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент України підкреслив, що будь-яка ініціатива, яка посилює взаємини між ЄС та країнами Східної Європи, є корисною. Він нагадав, що в рамках «Східного партнерства» буде відбуватись діалог у багатьох напрямках, в тому числі питання забезпечення кордонів, питання енергозбереження, транзиту, боротьби з техногенними катастрофами.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» – польсько-швецька ініціатива, спрямована на покращення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася започаткувати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Установчий саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС та країн-партнерів відбудеться 7 травня.