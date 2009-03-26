Україна та ЄС поговорили про безвізовий режим

19:33, 26 березня 2009
Новини ЄС
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ЄС підготує нові рекомендації

Київ. 26 березня. УНІАН. У Києві в рамках діалогу із запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до країн Євросоюзу відбулося засідання Робочої групи №3 «Безпека та забезпечення громадського порядку» на рівні експертів України та Європейської Комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Предметом обговорення експертної зустрічі стали питання, пов’язані із приведенням національного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу у частині виконання шенгенських критеріїв, а також з розробкою українською стороною нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних, посиленням боротьби із корупцією, шахрайством, відмиванням грошей, організованою злочинністю, торгівлею людьми тощо.

Окрему увагу було надано питанням налагодження співробітництва правоохоронних органів України з Європейською організації поліції (Європолом) та Європейською агенцією з питань юстиції (Євроюстом), активізації співпраці у сфері взаємної допомоги у кримінальних справах та у сфері протидії незаконному обігу наркотиків.

За результатами цієї зустрічі сторона ЄС підготує рекомендації, які стануть складовою частиною майбутнього проекту так званої «дорожньої карти» запровадження безвізового режиму.

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