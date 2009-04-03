Росія має сумніви в ефективності ”Східного партнерства”

Москва. 3 квітня. УНІАН. Постійний представник РФ при Європейському Союзі Володимир ЧИЖОВ сумнівається в ефективності ініціативи ЄС «Східне партнерство» через незначне фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

«У деяких країн-учасниць, наскільки я розумію, є певна стриманість у сприйнятті «Східного партнерства». По-перше, тут більше політичного галасу, ніж грошей», - сказав В.ЧИЖОВ.

Він відзначив, що для цієї ініціативи немає окремої статті в бюджеті Євросоюзу.

«Ті 600 млн. євро, які називаються, – це бюджетна еквілібристика. Тобто, переписування тих самих грошей з однієї статті на іншу», - пояснив В.ЧИЖОВ.

На його переконання, якщо розподілити ці суму на шість країн на декілька років, то виходять «крихти».

«Я б не переоцінював цей фінансовий компонент. У ЄС те, що не має спеціально виділеного бюджетного фінансування, воно, як правило, великих проривів не приносить», - сказав В.ЧИЖОВ.

Він додав, що Росія уважно відстежує цю ініціативу. За його словами, для Москви дуже важливо, аби в рамках «Східного партнерства» не створювались перешкоди між країнами-учасницями і Росією.

«Це стосується лише Білорусі, а й інших країн», - наголосив В.ЧИЖОВ.

Водночас, він не виключив участі Росії в рамках окремих проектів «Східного партнерства».

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Інаугураційний саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.