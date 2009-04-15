В Україну приїде військова делегація НАТО

Київ. 15 квітня. УНІАН. Завтра в Україну з дводенним візитом прибуває військова делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з Головою Військового комітету НАТО адміралом Джампаоло Ді ПАОЛА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, в рамках візиту відбудеться церемонія офіційної зустрічі високого гостя, зустріч голови Військового комітету НАТО адмірала Дж. Ді ПАОЛА з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем Збройних Сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ та переговори у складі військових делегацій України та Альянсу.

В ході переговорів сторони планують обговорити питання поточного стану та перспектив розвитку співробітництва Збройних Сил України з НАТО. Також С.КИРИЧЕНКО та Дж. Ді ПАОЛА обговорять можливі шляхи покращення співпраці та підвищення оперативних можливостей і спроможностей Збройних Сил України.

Крім того, в ході переговорів С.КИРИЧЕНКО ознайомить Дж. Ді ПАОЛА з поточним станом виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

Наступного дня, 17 квітня, заплановано зустріч голови Військового комітету НАТО Дж. Ді ПАОЛА з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ. Після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція С.КИРИЧЕНКА та Дж. Ді ПАОЛА.

В цей же день заплановано робочу зустріч адмірала з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Також представники делегації Північноатлантичного альянсу планують відвідати та ознайомитися з роботою Ситуаційного центру Головного командного центру ЗСУ та Об’єднаного оперативного командування ЗСУ.