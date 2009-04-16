Делегація чеського головування в ЄС відвідає Білорусь

Київ. 16 квітня. УНІАН. Делегація чеського головування в Євросоюзі на чолі з міністром закордонних справ Чехії Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ відвідає Білорусь з візитом 16-17 квітня.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.

Передбачається, що К.ШВАРЦЕНБЕРГ проведе зустрічі з офіційними посадовими особами Білорусі. Зокрема, запланована зустріч з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм МАРТИНОВИМ.

Основною темою переговорів стане поточний стан і перспективи співпраці між Білоруссю і Євросоюзом. Планується також обговорення ряду актуальних питань білорусько-чеських відносин.