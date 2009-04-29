Індикатор бізнес-клімату в єврозоні у квітні зріс
18:21, 29 квітня 2009Новини ЄС
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Вперше з травня 2008 року
Брюссель. 29 квітня. УНІАН. У квітні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні зріс вперше з травня 2008 року, хоча і залишається негативним – з –3,49 до –3,33 пунктів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зростання індикатору пояснюється покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва в найближчі місяці, незначним покращенням оцінок виробничих трендів в попередні місяці, покращенням оцінок запасів продукції на складах та оцінок загального портфелю замовлень. Водночас, оцінки експортного портфелю замовлень продовжували погіршуватися.
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