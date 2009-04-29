Румунія має визначитися щодо використання її прапорів в Молдові
Депутат Тихонов каже про напругу
Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Депутат від Партії регіонів, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Віктор ТИХОНОВ переконаний, що ПАРЄ має закликати Румунію визначити свою позицію щодо використання її символіки в Молдові під час акцій протесту опозиції.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в дебатах за терміновою процедурою щодо ситуації в Молдові.
“Пропоную внести пропозицію Румунії чітко визначити свою позицію щодо використання її символіки під час безпорядків в Молдові”, - сказав він.
Депутат зазначив, що останнім часом Румунія проводить експансіоністську політику не лише відносно Молдови, але й відносно України, що відчувається в намаганнях посилити свою присутність і вплив в південно-західних областях України.
В.ТИХОНОВ також висловив переконання у тому, що саме румунський фактор свого часу змусив Придністров’я шукати незалежності.
У зв’язку з цим депутат висловив переконання у необхідності попередити можливе нарощування напруги навколо Молдови.
Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня цього року у Кишиневі пройшли масові акції протесту, які завершилися сутичками з поліцією. Маніфестанти проводили свої акції під прапорами Румунії, після чого Президент країни Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунії у втручанні у внутрішні справи країни і сприянні державному заколоту.