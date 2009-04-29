Румунія має визначитися щодо використання її прапорів в Молдові

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Депутат від Партії регіонів, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Віктор ТИХОНОВ переконаний, що ПАРЄ має закликати Румунію визначити свою позицію щодо використання її символіки в Молдові під час акцій протесту опозиції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в дебатах за терміновою процедурою щодо ситуації в Молдові.

“Пропоную внести пропозицію Румунії чітко визначити свою позицію щодо використання її символіки під час безпорядків в Молдові”, - сказав він.

Депутат зазначив, що останнім часом Румунія проводить експансіоністську політику не лише відносно Молдови, але й відносно України, що відчувається в намаганнях посилити свою присутність і вплив в південно-західних областях України.

В.ТИХОНОВ також висловив переконання у тому, що саме румунський фактор свого часу змусив Придністров’я шукати незалежності.

У зв’язку з цим депутат висловив переконання у необхідності попередити можливе нарощування напруги навколо Молдови.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня цього року у Кишиневі пройшли масові акції протесту, які завершилися сутичками з поліцією. Маніфестанти проводили свої акції під прапорами Румунії, після чого Президент країни Володимир ВОРОНІН обвинуватив Румунії у втручанні у внутрішні справи країни і сприянні державному заколоту.