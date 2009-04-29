Франція пропонує заборонити польоти до Мексики через грип

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Франція пропонує заборонити польоти до Мексики через свинячий грип.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це повідомила представник чеського міністерства транспорту Лада ГЛАВАЧКОВА.

Водночас, за словами французького дипломата, якщо ця пропозиція буде підтримана іншими країнами, вона буде офіційно підтверджена 30 квітня на засіданні Ради міністрів з питань охорони здоров’я Люксембургу.

Як повідомляв УНІАН, від спалаху нового штаму грипу A/H1N1, якій отримав назву свинячого грипу, у Мексиці померло понад 100 осіб. Випадки захворювання цим випадком були виявлені і в ряді країн Європи, переважно у людей, що повернулися з Мексики чи Півдня США.