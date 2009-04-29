ПАРЄ закликала Молдову розслідувати жорстокість поліції

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Молдову провести розслідування всіх фактів порушення прав людини після парламентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Молдові”, схваленій сьогодні на засіданні ПАРЄ.

У документі зазначається, що парламентські вибори 5 квітня були основним тестом для молдовської демократії. У документі відзначається, що спостерігачі ПАРЄ за підсумками виборів дійшли висновку, що вибори, в цілому відповідали багатьом міжнародним стандартам, однак подальше покращення виборчого процесу необхідно.

ПАРЄ висловила жаль щодо виявлених спостерігачами проблем в ході виборів і закликала владу Молдову вивчити висновки міжнародних спостерігачів і покращити виборчий процес.

При цьому, ПАРЄ висловила стурбованість тим, що Молдова не змогла імплементувати рекомендації Асамблеї, зроблені ще в 2007 році, щодо покращення виборчого законодавства та виборчого процесу. Депутати також висловили думку про те, що внесені у квітні 2008 року зміни до виборчого законодавства, які передбачали збільшення прохідного бар’єру до парламенту з 4% до 6%, заборону створення блоків та заборону громадянам, що мають подвійне громадянство, виконувати публічні функції, обмежили можливості для ряду політичних сил ефективно брати участь у виборах.

ПАРЄ також висловила жаль з приводу того, що мирні протести, переважно з ініціативи молоді, які розпочалися 6 квітня, переросли 7 квітня в силову атаку на будинки Президента та парламенту та руйнування публічних будинків. ПАРЄ засудила такі дії маніфестантів, зазначивши, що такі дії не повинні ніколи здійснюватися в демократичному суспільстві для висловлення політичної думки.

Разом з тим ПАРЄ висловила розчарування заявою влади Молдови, яка була зроблена після захоплення будинків, коли молдовська влада обвинуватила опозицію в намірі здійснити державний заколот.

“Асамблея вважає, що в таких умовах, влада мала б демонструвати більшу стриманість в своїх заявах з метою заспокоїти ситуацію”, - написано у резолюції.

У документі депутати висловили стурбованість актами жорстокості з боку поліції під час подій, що відбулися після парламентських виборів і, зокрема, факти побиття, тортур, порушень прав людини на чесне розслідування та ефективну медичну допомогу, диспропорційного обмеження свободи ЗМІ.

“Асамблея закликає розпочати негайно детальне розслідування цих обвинувачень в жорстокості, і приведення до суду відповідальних за ці порушення”, - зазначається в резолюції.

ПАРЄ закликала Молдову відновити реформу виборчого законодавства у співробітництві з Венеціанською комісією, продовжувати реформу медіа для сприяння плюралізму в ЗМІ, проводити реформування судової системи для забезпечення її незалежності, продовжити реформування поліції для унеможливлення застосування надмірної сили в майбутньому, значно покращити умови утримання ув’язнених.

ПАРЄ також висловила думку про те, що країни-сусіди Молдови – Румунія, Україна та Росія – мають грати конструктивну роль в зменшенні напруги та сприянні діалогу між політичними силами, поважаючи суверенітет та територіальну цілісність країни.

Депутати ПАРЄ висловили переконання в тому, що всі політичні сили Молдови повинні відчувати свою відповідальність за ситуацію, що склалася після виборів, для вирішення нинішньої політичної кризи. Асамблея вважає, що для цього всі політичні сили мають визнати рішення Конституційного суду, яке підтвердило результати виборів, лідери всіх політичних сил мали б негайно засудити жорстокість і зобов’язатися використовувати лише демократичні політичні засоби для відстоювання своїх позицій.

Депутати також висловилися за проведення розслідування як подій, що відбулися після виборів, так і порушень прав людини. Політичні партії, які потрапили до парламенту, на переконання ПАРЄ, мають розпочати конструктивний діалог для розв’язання політичної кризи. Водночас, парламентська більшість та опозиція мали б розпочати діалог за широкої участі позапарламентських сил та громадянського суспільства з метою обговорення майбутнього країни.

Депутати ПАРЄ також запропонували Моніторинговому комітету до червневої сесії Асамблеї оцінити прогрес Молдови в імплементації схваленої резолюції та попередніх резолюцій.