Українську делегацію в ПАРЄ можуть позбавити повноважень

Страсбург. 4 травня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може позбавити українську делегацію повноважень через проблеми з поданням кандидатур на посади суддів Європейського суду з прав людини.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова української делегації в ПАРЄ, депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ.

“Член Юридичного комітету ПАРЄ Дік МАРТІ готує проект резолюції про перегляд права голосу української делегації, якщо не буде виконано цю вимогу”, - сказав він.

“До мене, як до керівника делегації підходили деякі впливові депутати з делегацій Азербайджану, Румунії, Росії, інших країн, які відмовилися підписатися під цим документом, але запитували, чи знаємо ми про такий намір”, - додав голова української делегації в ПАРЄ.

Він нагадав, що від України існують два переліки кандидатів на посаду судді (ПАРЄ робить вибір одного судді з трьох кандидатів – УНІАН). В першому переліку є прізвища Сергія ГОЛОВАТОГО, Анни ЮДКІВСЬКОЇ та Василя МАРМАЗОВА, якій потім відкликав свою кандидатуру. В другому списку є імена Василя МАРМАЗОВА, Анни ЮДКІВСЬКОЇ та нинішнього судді від України ad hoc Станіслава ШЕВЧУКА.

“Є перший перелік, якій неповний, тому що відкликав своє прізвища В.МАРМАЗОВ. Його визнає Рада Європи, тому що кандидати з цього переліку вже пройшли співбесіду. А офіційна позиція Міністерства юстиції і уряду полягає в тому, що вони подали новий перелік, якій не визнає Рада Європи”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

Він також зазначив, що на засіданні Юридичного комітету минулого тижня в Страсбурзі була і інша пропозиція – звернутися до нинішнього судді від України ad hoc С.ШЕВЧУКА, якій тимчасово працює суддею Європейського суду з 2008 року після від’їзду Володимира БУТКЕВИЧА, з пропозицію пройти співбесіду.

“Рішення на рівні комітету поки не прийнято. На наступному засіданні 22 червня, якщо не буде позитивних просувань в цьому напрямку, і не буде компромісу з українською владою – міністром закордонних справ та міністром юстиції, то буде поставлено питання про позбавлення української делегації права голосу”, - наголосив голова української делегації в ПАРЄ.