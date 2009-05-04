У Брюсселі Єврокомісія проведе День відкритих дверей

Протягом дня двері головного будинку Єврокомісії Berlaymont будуть відкриті для відвідування публіки. День відкритих дверей проводиться в рамках Європейського фестивалю – урочистостям, присвяченим підписанню 9 травня 1950 року Декларації Шумана, яка поклала початок створенню Європейського Союзу. День відкритих дверей в Єврокомісії та інших інститутах європейської влади проводиться щорічно. В 2008 році протягом дня Єврокомісію відвідали 55 тис. осіб.

Дата події: 09 травня 2009 року Час початку: 10-00.