Єврокомісія проти збереження квот на молоко

Брюссель. 26 травня. УНІАН. Єврокомісія виступає проти збереження квот на молоко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила 25 травня комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.

Ситуацію на молочному ринку Європи запропонували обговорити делегації Франції, Німеччини, Австрії та Кіпру. Їх підтримали делегації Литви, Словаччини, Люксембургу, Польщі, Угорщини, Бельгії, Греції, Італії, Португалії, Ірландії, Іспанії, Латвії та Румунії.

Комісар висловила переконання в тому, що на її думку, ситуація на ринку не пов’язана з наміром ЄС повністю скасувати квоти на виробництво молока з 2015 року, а викликана загальним впливом на продовольчий ринок економічної кризи.

За словами комісара, Комісія готова запровадити низку першочергових заходів для підтримки ринку молока, зокрема, розширити постачання молока до шкіл, збільшити інтервенції до 31 серпня цього року, збільшити склади для зберігання масла до 15 серпня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у Брюсселі відбулася демонстраціявиробників молока та молокопродуктів, в якій взяли участь близько 2 тис. фермерів, що вимагали запровадити гнучкі квоти на молоко з метою недопущення різкого падіння цін.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.