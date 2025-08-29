Війна 'з'їдає' кожен другий рубль: витрати РФ зростають неймовірними темпами

Зазначається, що частка військових витрат нижча, бо вони перевищують доходи.

Війна Російської Федерації проти України лягає тяжким тягарем на плечі росіян. На підтримку бойових дій влада витрачає кожну другу гривню податків, зібраних до федерального бюджету РФ.

Видання The Moscow Times пише, що частка витрат на війну в першому кварталі поточного року досягла 50,1%, а на кінець другого - 48,2%.

За даними розрахунків наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, зроблених на основі даних системи "Електронний бюджет", у 2022 році на війну проти України витратили 24,4% надходжень від податків; у 2023 році - 32,05%, у 2024 - 39,05%.

Відео дня

При цьому зазначено, що частка військових витрат нижча, бо вони перевищують доходи, а бюджет - дефіцитний. Так, за січень-червень Міністерство фінансів Росії зібрало 17,584 трлн рублів, а витратило - 21,278 трлн. При цьому на війну пішло 39,9% за півріччя, а в першому кварталі - 41,2%.

За даними The Moscow Times, це абсолютні рекорди в сучасній історії Російської Федерації і навіть перевищують рівні останніх років СРСР.

Раніше агентство Reuters писало, що в законі про бюджет РФ на 2025 рік спочатку заклали 13,5 трлн рублів на "національну оборону" і ще 3,459 трлн рублів на "національну безпеку", куди увійшли бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету і спецслужб.

Економічні проблеми РФ - останні новини

Серія вдалих ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що біржові ціни на бензин у Росії оновлюють історичні рекорди. При цьому в низці регіонів "країни-бензоколонки" бензин закінчується.

Економіка Росії виявилася більш стійкою перед обличчям міжнародних санкцій, ніж передбачалося, але після трьох років війни і санкцій вона зіткнулася з численними проблемами.

Ситуація настільки погана, що Москва готується до підвищення податків і скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, оскільки економіка тріщить під тягарем війни проти України.

