Україна отримає дозвіл на закупівлю понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM із дальністю до 400 км, а фінансування забезпечать США та європейські партнери.

Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США (DSCA) надало Україні дозвіл на закупівлю далекобійних крилатих ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Йдеться про можливість придбання до 3350 ракет разом із обладнанням та супутніми послугами на суму до 825 млн доларів.

Як пише Defense Express, попри те, що замовником виступає Україна, фінансування покриють Данія, Нідерланди, Норвегія та США в межах програми Foreign Military Financing. У DSCA наголосили, що зазначена сума є максимальною, а кінцева вартість може бути меншою залежно від кількості замовлених ракет.

Дві різні ракети під однією назвою

ERAM — це не конкретна ракета, а проєкт, у межах якого розробляються щонайменше два типи озброєння. Виконавцями виступають Zone 5 Technologies та CoAspire. Орієнтовна середня ціна однієї ракети складає близько $246 тисяч, що вважається помірною вартістю для зброї з дальністю до 400 км.

Ракети цього класу мають масу близько 227 кг (500 фунтів), що означає відносно невелику бойову частину. Водночас їхні характеристики включають дальність у 400 км, швидкість близько 0,6 Маха та високоточне наведення.

RAACM від CoAspire

Одна з розробок — ракета RAACM від CoAspire, яка вже проходить випробування та створюється із застосуванням 3D-друку. Саме ця модель вважається фаворитом для постачання Україні.

Rusty Dagger від Zone 5 Technologies

Друга ракета — Rusty Dagger від Zone 5 Technologies, яка бере участь і в іншій програмі для ВПС США — Enterprise Test Vehicle (ETV). За заявами розробників, її дальність може сягати до 900 км, хоча це, ймовірно, без бойової частини.

Крім того, Rusty Dagger отримала системи TERCOM/DSMAC та візуальну навігацію, що робить її менш залежною від супутникового сигналу. Вона також створена з урахуванням технологій малопомітності — спеціальної форми корпусу, використання радіопрозорих матеріалів та прихованого розміщення двигуна.

Нові ракети для України

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж боєприпасів Україні. Йдеться про зброю на загальну на суму приблизно 825 мільйонів доларів.

Мова про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і такої ж кількості систем GPS/INS із модулем SAASM. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракет.

