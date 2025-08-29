Чоловік, який виїхав з дітьми з окупованої території, не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак.

У Запорізькій області на блокпосту мобілізували батька-одинака Володимира Страхова, а його двох дітей залишили на узбіччі. Про це йдеться у репортажі "Суспільного".

За інформацією сестри чоловіка Оксани Кірєєвої, її брат з дітьми проживав в окупованому нині Пологівському районі Запорізької області. Він сам виховує семирічних двійнят з тих пір, як їхня мати покинула сім’ю, коли їм було два роки. Коли росіяни почали схиляти його до співпраці, Володимир виїхав разом з дітьми за кордон, а після повернення в Україну його затримали на блокпосту і мобілізували, залишивши дітей на вулиці.

"Спочатку сказали – ми перевіримо документи і вранці відпустимо, але його ніхто не відпустив, він три доби не виходив на зв’язок", - стверджує сестра мобілізованого.

Також родина звернулася до військкомату з проханням надати Володимиру відстрочку для оформлення документів, на що отримала відповідь: "Хай йде воює". А на запитання, куди діти дітей, сказали: "Дві неділі в лікарні, а потім – до інтернату".

Наразі діти проживають у сестри мобілізованого, жінка оформила над ними тимчасову опіку. Володимир проходить базову військову підготовку.

За словами Оксани, родина вже розпочала процес оформлення усіх документів – офіційного розлучення з матір’ю дітей, позбавлення її батьківських прав і оформлення Володимиру статусу батька-одинака. Їхня мати надала на це згоду.

Адвокатка Антоніна Шостак зазначила, що у цьому випадку представники ТЦК та СП чи правоохоронні органи у першу чергу повинні були потурбуватися про долю дітей, а потім вже далі виконувати свої обов’язки.

"Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала у розшуку, то представники ТЦК та СП могли виписати повістку, щоб людина могла з’явитися на наступний день та виконати всі обов’язки", - пояснила юрист.

Шостак уточнила, що за таких обставин, як у Страхова, процес звільнення з лав ЗСУ може тривати від шести місяців до року.

У Запорізькому обласному ТЦК та СП прокоментували мобілізацію Страхова. Там заявили, що цей процес відбувся законно та розповіли подробиці. Зокрема, зазначається, що о 22.00 26 липня під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі поліцейські встановили, що у Страхова були відсутні військово-облікові документи, про що було складено акт. Чоловіка доставили його до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

У відомстві наголосили, що затримання відбувалось без участі військовослужбовців ТЦК та СП Запорізької області.

"Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період. Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів. Будь яких протиправних дій по відношенню до Страхова допущено не було", - йдеться у повідомленні ТЦК.

Мобілізація в Україні – останні новини

У серпні на Рівненщині та Черкащині померли двоє військовозобов’язаних, які були затримані працівниками ТЦК. Один з них – житель Рівненщини Віталій Сахарук, інший – хореограф з Кропивницького Євген Кушнір. За даними ТЦК, перший помер через проблеми з серцем, другий – вискочив з автомобіля по дорозі зі збірного пункту до одного з навчальних центрів ЗСУ. Розслідуванням обставин смерті військовозобов’язаних займаються правоохоронні органи.

