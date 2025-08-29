Більшість американців сумніваються в укладенні мирної угоди між Росією та Україною та висловлюють занепокоєння щодо ролі США у конфлікті.

Більшість американців песимістично налаштовані щодо припинення війни в Україні. Згідно з новим опитуванням Gallup, близько двох третин американців сумніваються, що конфлікт між Росією та Україною може бути швидко вирішений.

Опитування показало, що 67% дорослих США налаштовані песимістично щодо укладення угоди про припинення війни: 22% дуже песимістично, 45% дещо песимістично. Лише 31% респондентів виявили оптимізм щодо можливості досягнення домовленості.

Песимістичні настрої поширені серед усіх політичних груп: серед демократів таких 78%, серед незалежних — 69%, а серед республіканців — 57%.

Щодо оцінки ходу війни, 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% — що Україна.

Опитування проводилося до недавніх зустрічей президента Дональда Трампа з президентами Росії та України. Перед цими переговорами 26% американців були дуже стурбовані, а 52% — дещо стурбовані тим, що Вашингтон та його союзники не зможуть домовитися про припинення бойових дій.

Також американці висловили занепокоєння щодо умов потенційної угоди:

73% бояться, що угода буде надто вигідною для Москви;

87% вважають ймовірним, що Кремль може порушити умови;

21% стурбовані, що угода буде занадто вигідною для України.

Думки щодо підтримки США України розділилися: 52% підтримують допомогу у поверненні втрачених територій, навіть якщо конфлікт триватиме довше, тоді як 45% підтримують швидке припинення війни, навіть якщо Україні доведеться відмовитися від частини території.

Опитування показало, що 46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 25% вважають, що роблять забагато, а 27% вважають, що допомагають у правильній мірі.

Опитування проводилося з 1 по 15 серпня серед 2132 дорослих, похибка становить 3 процентні пункти.

Мирні зусилля Трампа

Президент США Дональд Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше, і для нього не має значення, як саме. The Atlantic з посиланням на високопосадовця адміністрації США пише, що Трамп в останні дні приватно обурювався, що його спроби дипломатії щодо війни в Україні ні до чого не призвели.

Натомість президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України.

