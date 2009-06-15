До липня ЄС розповість про результати інспекцій птахофабрик України

Київ. 15 червня. УНІАН. Результати інспекції фахівцями Європейського Союзу птахівницьких господарств України очікуються впродовж червня-липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

За його словами, фахівці ЄС планують завершити роботу цієї середи - 17 червня.

«Можливі попередні результати не раніше четверга, але це будуть дуже попередні дані, які уточнюватимуться», - сказав міністр.

За його словами, результати інспекції можна чекати впродовж одного календарного місяця після завершення роботи інспекторів.

Як повідомляв УНІАН, в даний час фахівці ЄС інспектують 5 птахівницьких господарств.

Очікується, що за результатами атестації українські підприємства до 2010 року одержать дозвіл на експорт м`яса птиці та харчового яйця до країн ЄС.