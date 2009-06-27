В Страсбургу відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань енергетики Андріса Пібалгса

В ході прес-конференції комісар відповість на запитання щодо внесення змін до Директиви про постачання газу, розгляд яких запланований на сесії Європарламенту. Єврокомісія представила зміни до Директиви внаслідок газової кризи між Україною та Росією, що відбулася на початку 2009 року.

Дата події: 14 липня 2009 року Час початку: 16-00.