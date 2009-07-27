Єврокомісія не обіцяє привілеїв для Ісландії

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН наголошує, що заявка Ісландії на членство в Євросоюзі буде розглянута за звичайною процедурою, без будь-яких спрощень.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в перерві засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Не буде ніяких спрощень (процедури – УНІАН)”, - сказав він.

“Ми будемо працювати належним чином, з тим, щоб дати Раді продукт високої якості.”, - додав комісар.

Він не став прогнозувати, скільки часу може зайняти оцінка заявки Ісландії. “Ми будемо працювати ефективно, і витратимо стільки часу, скільки потрібно”, - сказав О.РЕН.

Разом з тим, комісаром зазначив, що шлях Ісландії до ЄС може бути швидшим, ніж для інших країн і, зокрема, країн Балкан.

“Не простіше, а швидше”, - сказав комісар. .