Фінляндія критикує РФ та Німеччину за Nord Stream

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Фінляндії Александр СТУББ критикує Росію та Німеччину за Nord Stream.

Про це він заявив 2 вересня в інтерв’ю фінському телеканалу YLE.

Міністр, зокрема, зазначив, що ці дві країни не провели консультацій з ЄС при плануванні 1200-кілометрового газопроводу, який має пройти по дну Балтійського моря та виключним економічним зонам ряду європейських країн, зокрема, Фінляндії, Польщі та країн Балтії.

“Можливо, це свідчить про те, що ЄС реально потребує об’єднаної енергетичної політики, щоб такого роду рішення ухвалювалися спільно”, - заявив А.СТУББ.

Фінський уряд має у вересні-жовтні визначитися чи схвалювати маршрут Nord Stream у фінських територіальних водах. Крім того, фінські органи нагляду за захистом навколишнього середовища мають також самостійно визначитися, чи надавати дозвіл на будівництво.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії і Німеччині. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема Естонія і Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде збудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.