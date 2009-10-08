Президент Польщі підпише Лісабонську угоду 11 жовтня

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ підпише Лісабонську угоду, зробивши її законом, у неділю 11 жовтня.

Про це повідомив помічник Президента Республіки Польща, передає Рейтер.

Після того, як ірландські виборці проголосували за угоду на референдумі минулої п`ятниці, Польща і Чеська Республіка залишилися єдиними країнами Євросоюзу, де документ ще не ратифіковано.

Нова угода була розроблена, щоб спростити процес прийняття рішень в Європі. Для того, щоб вона набула чинності, її повинні затвердити всі 27 країн-членів блоку.

Л.КАЧИНСЬКИЙ скептично налаштований щодо подальшої інтеграції ЄС, що її має на увазі Лісабонська угода, проте дав зрозуміти що підпише її, якщо ірландці підтримають документ.

Минулого тижня інший помічник Президента Павло ВИПІЧ сказав, що Л.КАЧИНСЬКИЙ відкладає підписання угоди, оскільки поважає демократичні процеси в Ірландії і не хоче тиснути на ірландських виборців перед референдумом.