Латвія хоче зберегти Пібалгса комісаром ЄС з енергетики

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Латвія пропонує залишити Андріса ПІБАЛГСА на другий термін комісаром ЄС з питань енергетики.

Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на заяву уряду Латвії.

“Спираючись на угоду про створення Європейської спільноти, уряд підтримав кандидатуру А.ПІБАЛГСА на посаду члена Європейської комісії”, - цитує агентство заяву уряду Латвії.

А.ПІБАЛГС, 52 роки, працює на посаді комісара ЄС з питань енергетики з 2004 року, коли Латвія приєдналася до ЄС.

Законодавство ЄС дає можливість країнам-членам призначати комісарів на необмежену кількість термінів.

Повноваження чинної комісії завершуються 31 жовтня цього року.