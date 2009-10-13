Латвія хоче зберегти Пібалгса комісаром ЄС з енергетики
15:18, 13 жовтня 2009Новини ЄС
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Оприлюднено заяву уряду
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Латвія пропонує залишити Андріса ПІБАЛГСА на другий термін комісаром ЄС з питань енергетики.
Про це повідомляє сьогодні AFP з посиланням на заяву уряду Латвії.
“Спираючись на угоду про створення Європейської спільноти, уряд підтримав кандидатуру А.ПІБАЛГСА на посаду члена Європейської комісії”, - цитує агентство заяву уряду Латвії.
А.ПІБАЛГС, 52 роки, працює на посаді комісара ЄС з питань енергетики з 2004 року, коли Латвія приєдналася до ЄС.
Законодавство ЄС дає можливість країнам-членам призначати комісарів на необмежену кількість термінів.
Повноваження чинної комісії завершуються 31 жовтня цього року.
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