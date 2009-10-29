Сьогодні в Брюсселі розпочнеться саміт ЄС

Брюссель. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ході дводенного засідання лідери ЄС, зокрема, планують обговорити інституційні питання, пов’язані з можливим набуттям чинності Лісабонської угоди, що залежить від її ратифікації Чехією.

Як повідомив кореспонденту УНІАН дипломат, близький до швецького головування в ЄС, дискусія торкатиметься загальних питань підготовки до набуття угодою чинності, а також визначенню правил процедури з тим, щоб положення угоди могли застосовуватися одразу після її ратифікації.

Співрозмовник агентства також зазначив, що триває процес пошуку компромісу з Президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ, який два тижні тому виставив додаткові умови для ратифікації угоди, зокрема, застосування для Чехії винятку, згідно з яким вона не виконуватиме обов’язковим чином положення Європейської хартії фундаментальних прав, на яку є посилання у Лісабонській угоді. Разом з тим, дипломат не уточнив, які саме гарантії можуть бути надані чеському Президенту для підписання ним Лісабонської угоди.

“Наше завдання, як президентства, – допомогти країнам-членам знайти кращий спосіб застосування угоди, і ми сподіваємося, що питання буде вирішено позитивно”, - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, в ході саміту лідери ЄС обговорять позицію Євросоюзу напередодні конференції в Копенгагені щодо кліматичних змін, питання розвитку економіки та подолання кризи, в тому числі, питання забезпечення зайнятості населення.

В порядку денному саміту також затвердження Європейської стратегії для регіону Балтійського моря та обговорення проблем нелегальної міграції.