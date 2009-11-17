ЄС надасть 12 млн. євро для проектів розвитку Криму

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. ЄС надасть 12 млн. євро на реалізацію проектів в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після зустрічі з Групою друзів України на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

“По Криму будуть надані 12 млн. євро, і будуть окремі проекти з окремими країнами-членами ЄС”, - сказав він.

Міністр не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, Крим визначено пілотним регіоном в рамках Східного партнерства для реалізації проектів регіонального розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня цього року у Празі відбувся установчий саміт “Східного партнерства” – ініціативи ЄС, спрямованої на розвиток відносин зі східними країнами-сусідами, в тому числі і з Україною.