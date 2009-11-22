У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ

В ході засідання міністри країн-членів НАТО обговорять поточну ситуацію, основні без пекові питання в місцях перебування місій НАТО, зокрема, в Афганістані, підготовку нової стратегії НАТО. В рамках засідання Ради відбудеться засідання Комісій Україна-НАТО та Грузія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, а також Ради Росія-НАТО.

Дата події: 3-4 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 3 грудня 2009 року.