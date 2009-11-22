У Брюсселі відбудеться брифінг колишнього міністра закордонних справ Росії, члена ради директорів “Лукойлу” Ігоря Іванова

21:44, 22 листопада 2009
Новини ЄС
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Темою брифінгу, організованого Європейським політичним центром, визначено “Росія та Європа: стратегічне партнерство і енергетичний діалог”. В ході брифінгу І.Іванов проаналізує сучасний стан стратегічного партнерства між Росією та Європейським Союзом, зокрема, в контексті енергетичного співробітництва.

Дата події: 25 листопада 2009 року.

Час початку: 10:00.

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