У Брюсселі відбудеться брифінг колишнього міністра закордонних справ Росії, члена ради директорів “Лукойлу” Ігоря Іванова

Темою брифінгу, організованого Європейським політичним центром, визначено “Росія та Європа: стратегічне партнерство і енергетичний діалог”. В ході брифінгу І.Іванов проаналізує сучасний стан стратегічного партнерства між Росією та Європейським Союзом, зокрема, в контексті енергетичного співробітництва.

Дата події: 25 листопада 2009 року. Час початку: 10:00.