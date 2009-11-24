Європарламент закличе країни-кандидати до продовження реформ

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту закликає країни-кандидати на членство в ЄС продовжувати реформи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту, схваленому на засіданні Комітету 23 листопада.

При цьому, Комітет пропонує визначити ключовими цілями реформ – верховенство права, забезпечення свободи слова, дотримання прав етнічних меншин та посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

У проекті резолюції щодо стратегії розширення Єврокомісії в 2009 році, міститься підтвердження відданості Європарламенту політиці розширення, як одній з найбільш успішних політик Європейського Союзу.

Серед інших завдань для країн Західних Балкан, депутати вважають за необхідне обов’язкову співпрацю з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії.

У проекті документу також містяться заклики до окремих країн-кандидатів та потенційних кандидатів на членство. Так, депутати планують закликати владу Албанії і Боснії та Герцеговини здійснити необхідні кроки для виконання критеріїв, необхідних для лібералізації візового режиму у липні 2010 року. Крім того, депутати планують закликати Єврокомісію розпочати переговори з владою Косово щодо лібералізації візового режиму якомога швидше.

У частині, присвяченій Хорватії, депутати планують висловитися за якнайшвидше завершення переговорів про вступ цієї країни до ЄС, вважаючи, що такі переговори можуть бути завершені до середини наступного року. У свою чергу, владу Хорватії хочуть закликати до посилення діяльності публічної адміністрації, прискорення реформ в судовій сфері, покращення боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Щодо колишньої югославської республіки Македонія депутати планують закликати Європейську Раду на засіданні у грудні визначити дату початку переговорів з цією країною про приєднання до ЄС. Владу ж країни планують закликати до посилення боротьби з корупцією, покращення захисту прав жінок та міжетнічних відносин.

Відносно Туреччини, депутати хочуть підкреслити важливість швидкої імплементації судової реформи. Разом з тим, депутати планують висловити жаль щодо незначного прогресу у сфері свободи віросповідання та свободи слова.

У документі депутати також планують привітати рішення Ісландії приєднатися до ЄС і висловити сподівання, що ця країна найближчим часом отримає статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Передбачається, що голосування у сесійній залі за проект резолюції відбудеться 26 листопада.