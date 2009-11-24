Тимошенко поїде на саміт ”народників” до Бонну

Київ. 24 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 9-10 грудня в Бонні (Німеччина) візьме участь у конгресі Європейської народної партії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Прем`єр-міністр України в рамках своєї участі в конгресі та саміті Європейської народної партії, який відбудеться в Бонні, в Німеччині, візьме участь у міжнародній економічній конференції, яка присвячена темі конкурентноздатної Європи», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, в саміті та конференції також братимуть участь президент Єврокомісії Жозе-Мануель БАРРОЗУ, президент Європарламенту Єжі БУЗЕК, а також ряд лідерів провідних європейських країн.