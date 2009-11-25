Суд Варшави переніс розгляд справи Валенса-Качинський

Варшава. 25 листопада. УНІАН. Варшавський окружний суд на засіданні 24 листопада на 18 грудня переніс розгляд справи за позовом колишнього глави держави, лідера профспілки „Солідарність” Леха ВАЛЕНСИ до чинного Президента Леха КАЧИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, розгляд справи перенесли на прохання представників Л.КАЧИНСЬКОГО включити до справи додаткові матеріали. Мова йде про фрагменти опублікованого в Інтернеті інтерв’ю Л.КАЧИНСЬКОГО телеканалу Polsat, в якому він назвав Л.ВАЛЕНСУ агентом спецслужб на псевдонім „Болєк”.

Суд зобов’язав представників Л.КАЧИНСЬКОГО оформити ці матеріали для включення до справи згідно з чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, Л.ВАЛЕНСА вимагає від Л.КАЧИНСЬКОГО спростувати заяви про нібито його співпрацю зі спецслужбами. Також Л.ВАЛЕНСА вимагає виплати відшкодування за завдану моральну шкоду у розмірі 100 тисяч злотих (близько 30 тисяч доларів).

Л.ВАЛЕНСА, який став першим Президентом Польщі після повалення комуністичного режиму наприкінці 1989 року, неодноразово заперечував свою співпрацю зі спецслужбами. Він пояснював, що „Болєком” називали місце підслуховування, організоване службами на його робочому місці, та досьє на нього. Як доказ Л.ВАЛЕНСА наводить вирок люстраційного суду, який у 2000 році підтвердив, що він не працював із спецслужбами.