Рада Росія-НАТО розгляне документ про подальшу співпрацю

Брюссель. 25 листопада. УНІАН. Рада Росія-НАТО на рівні Послів на своєму сьогоднішньому засіданні обговорить підготовку документу щодо подальшої співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Генерального секретаря НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

“Буде обговорена підготовка засідання Ради на міністерському рівні, яке відбудеться наступного тижня, а також узгодження документу щодо співробітництва між РФ та НАТО”, - сказав він.

Дж.АППАТУРАЙ зазначив, що цей документ розробляється в рамках пропозицій, висунутих раніше Генсеком НАТО Андерсом Фогом РАСМУССЕНОМ щодо підготовки спільного з Росією документу про оцінку спільних викликів та загроз.

Крім того, за словами речника Генсека НАТО, в ході сьогоднішнього засідання планується провести обговорення питання щодо військових навчань, проведених у вересні Росією та Білоруссю поблизу кордонів з Польщею.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Генсек НАТО виступив з пропозицією посилити співпрацю з Росією в тому числі на рівні Ради Росія-НАТО. Серед пропозицій А.Ф.РАСМУССЕНА була і розробка документу щодо оцінки спільних загроз для НАТО та Росії.

У вересні близько 30 тисяч російських та білоруських військових взяли участь в маневрах, завданням яких було подолання уявного повстання польської національної меншини в Білорусі, а також відбиття нападу на газопоровід „Північний потік” (проти будівництва якого виступають поляки). НАТО вже заявляло про свою стурбованість тим, що не було попереджено про ці навчання.

3-4 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ, в рамках якого, зокрема, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.