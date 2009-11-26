Порошенко у Польщі обговорив розвиток діалогу лідерів двох країн

Київ. 26 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з керівником Канцелярії Президента Республіки Польща Владиславом СТАСЯКОМ питання подальшого розвитку активного діалогу між президентами України та Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у цьому зв’язку було підтверджено домовленість про відкриття найближчим часом главами двох держав Меморіалу у с.Сагринь та польського місця пам’яті в Україні.

П.ПОРОШЕНКО висловив вдячність Польській державі за оперативну і суттєву допомогу у протидії епідемії грипу в Україні.

Значну увагу зустрічі було присвячено тематиці енергетичної безпеки, зокрема практичним аспектам реалізації проекту ЄАНТК, розширенню кількості учасників зазначеного проекту, а також тематиці постачання газу до Європи.

Польська сторона підтвердила свою незмінну позицію щодо підтримки європейських та євроатлантичних устремлінь України.

Сторони обмінялися думками щодо стану підготовки двох держав до Євро-2012. Обговорено низку актуальних питань гуманітарної співпраці двох держав, зокрема стосовно прогресу у започаткуванні діяльності українсько-польського європейського університету.

Крім того, 25 листопада, у рамках робочого візиту до Республіки Польща, П.ПОРОШЕНКО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів (участь у Загальноукраїнській акції «Засвіти свічку»). Церемонія відбулась на Вольському цвинтарі біля пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні. Церемонію провів Канцлер православного ординаріату Війська Польського отець Мар’ян БЕНДЗА.

Участь у заході також взяли посол України в Польщі Олександр МОЦИК, дипломатичний корпус Посольства України у Польщі, представники духовенства, української громади та ЗМІ.

Церемонія розпочалася короткою панахидою у православній Церкві Св. Яна Клімака на Волі.

По завершенні панахиди, у супроводі почесної варти церемоніального підрозділу Війська Польського біля Пам’ятного знаку «Пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років», присутні вшанували молитвою померлих.

Міністр закордонних справ України запалив «свічку пам’яті» та поклав вінок до Пам’ятного знаку, чим розпочав у Польщі Загальноукраїнську акцію «Засвіти свічку», яка пройде регіонами Польщі і супроводжуватиметься поминальними богослужіннями пам`яті жертв Голодомору у православних та греко-католицьких храмах Польщі.

На закінчення церемонії П.ПОРОШЕНКО посадив кущ калини біля пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Міністр також поклав вінок до головного хреста Меморіалу воїнам Української Народної Республіки на Вольському цвинтарі та вшанував пам`ять послів УНР, могили яких знаходяться на цьому православному цвинтарі.