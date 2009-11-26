Україна, Польща та Литва мають посилити міжпарламентську співпрацю

Київ. 26 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО висловлюється за поглиблення тристороннього співробітництва у рамках Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму та Сенату Польщі і Сейму Литви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це він сказав під час зустрічі з головою Сенату Республіки Польща Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

У ході зустрічі основна увага була сконцентрована на міжпарламентських аспектах українсько-польського співробітництва. Зокрема, відзначено активну і конструктивну взаємодію парламентських груп у законодавчих органах двох держав та ефективність співпраці в рамках Парламентської асамблеї України і Польщі.

Окремо було обговорено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, а також гуманітарну проблематику, зокрема низку історичних питань та триваючий процес примирення між двома народами.

У ході зустрічі відбувся також обмін думками щодо внутрішньополітичної ситуації в обох державах.