В Європі вірять, що українські політики подолають розбіжності
Президент Європарламенту вирішив говорити відкрито
Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК сподівається, що українські політики зможуть подолати політичні розбіжності.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.
«Ми сподіваємось, що Україна подолає політичне роз’єднання, це важливо також і для нас, для побудови відносин, і ми маємо говорити про це відкрито», - сказав він.
У свою чергу, спікер українського парламенту зазначив, що на сьогодні політична температура в Україні дещо підвищена у зв’язку з президентською кампанією. Разом з тим, за словами В.ЛИТВИНА, Україні та ЄС у своїх відносинах необхідно виходити на практичні рішення в переговорах щодо нової угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.
В.ЛИТВИН також зазначив, що Україна повинна мати прогнозовані відносини з Росією, щоб Європа була спокійною, принаймні в енергетичній сфері.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні спікер українського парламенту розпочав дводенний візит до Брюсселя.