В Європі вірять, що українські політики подолають розбіжності

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК сподівається, що українські політики зможуть подолати політичні розбіжності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Ми сподіваємось, що Україна подолає політичне роз’єднання, це важливо також і для нас, для побудови відносин, і ми маємо говорити про це відкрито», - сказав він.

У свою чергу, спікер українського парламенту зазначив, що на сьогодні політична температура в Україні дещо підвищена у зв’язку з президентською кампанією. Разом з тим, за словами В.ЛИТВИНА, Україні та ЄС у своїх відносинах необхідно виходити на практичні рішення в переговорах щодо нової угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

В.ЛИТВИН також зазначив, що Україна повинна мати прогнозовані відносини з Росією, щоб Європа була спокійною, принаймні в енергетичній сфері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спікер українського парламенту розпочав дводенний візит до Брюсселя.