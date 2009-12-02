Саміт з ЄС має засвідчити наближення України до Євросоюзу

Київ. 2 грудня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться у Києві 4 грудня, засвідчить, що Україна наближається до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Ми очікуємо, що саміт стане важливою подією, яка засвідчить, що шляхом конкретних, прагматичних і впевнених кроків Україна наближається до ЄС”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ також відзначив, що саміт Україна-ЄС стане першою подією високого рівня після набуття чинності Лісабонським договором. “Тому до саміту буде особлива увага не лише з боку української громадськості, але й з боку всієї громадськості ЄС”, - сказав дипломат.

За його словами, на саміт, крім двосторонніх і регіональних питань, будуть винесені питання спільних глобальних викликів, передусім йдеться про фінансово-економічну кризу, кліматичні зміни, енергетичну безпеку.

“Винесення цих питань на порядок денний наших зустрічей - це ще одне свідчення того, що ЄС вбачає в Україні важливого партнера, з яким ці питання не тільки потрібно обговорювати, а й координувати позиції та виробляти спільні підходи для надання відповідей відповідним викликам”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також відзначив важливість того, що саміт відбувається на фоні президентської кампанії. “Звичайно, європейську сторону буде цікавити, що відбувається в Україні і чого слід очікувати”, - додав він.

За словами дипломата, на порядок денний саміту буде також винесено блок питань Україна-ЄС, зокрема, буде розглянуто співпрацю в галузі спільної безпекової політики, торгівлі, транспорту, екології, енергетики, візової політики.

“Фішка цього саміту в тому, що на цю зустріч буде винесене питання, пов’язане з подальшою співпрацею у рамках нової ініціативи ЄС “Східне партнерство”. Важливо, що буде розглянуто прогрес на переговорах щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.