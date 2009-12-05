У Брюсселі розпочнеться триденне засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
10:17, 05 грудня 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити спрощення Спільної сільськогосподарської політики. Крім того, міністри проведуть дискусію щодо подальших дій у сільському розвитку.
Дата події: 14-16 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 14 грудня 2009 року.
Час початку: 10:00, 14 грудня 2009 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter