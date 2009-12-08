Представник СП обговорила з доповідачем ПАРЄ президентські вибори

Київ. 8 грудня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК обговорила з доповідачем Комітету з питань моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ренатою ВОЛЬВЕНД практичні аспекти та правові рамки проведення виборів глави Української держави у 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, було детально проаналізовано положення закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», ухваленого парламентом. М.СТАВНІЙЧУК пояснила позицію глави держави, який переконаний у необхідності приведення законодавства щодо виборів Президента у відповідність з Конституцією та рішенням Конституційного Суду України, врахування при цьому зауважень, викладених у відповідному спільному висновку Венеціанської комісії та Бюро демократичних ініціатив та прав людини ОБСЄ.

У контексті виконання Україною обов’язків і зобов’язань перед Радою Європи співрозмовники обговорили стан підготовки проекту об’єднаного Виборчого кодексу України; проходження реформ законодавства, що встановлює статус та принципи діяльності органів прокуратури та судової системи України, впровадження законодавчих заходів щодо боротьби з корупцією.

У зустрічі також взяли участь секретар Комітету з питань моніторингу ПАРЄ Бас КЛЯЙН та представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке ПЕТЕРСОН.

Візит делегації Комітету з питань моніторингу ПАРЄ здійснюється у рамках підготовки чергової доповіді щодо виконання Україною обов’язків і зобов’язань, взятих при вступі до Ради Європи.