Тарасюк назвав заяву ЄНП про вибори в Україні тактовною

14:07, 10 грудня 2009
Новини ЄС
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В документі не згадуються прізвища

Бонн. 10 грудня. УНІАН. Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК називає заяву Європейської народної партії (ЄНП) для українських ЗМІ щодо виборів Президента в Україні дуже тактовною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Бонні, де проходить конгрес ЄНП.

«Вважаю, що ця заява є тактовною і не втручається у внутрішні справи України», - сказав він.

Лідер Народного руху зазначив, що в тексті документа не вказується прізвище кандидата у Президенти, якого мали б підтримати проєвропейські політичні сили України. При цьому Б.ТАРАСЮК додав, що прізвище Юлії ТИМОШЕНКО згадується лише у контексті подолання економічної кризи як прізвище людини, що здатна впоратися з її викликами.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня генсек ЄНП виступив із заявою партії для українських ЗМІ, в якій, зокрема, міститься заклик до демократичних політичних сил України консолідуватися та підтримати найбільш сильного демократичного та проєвропейського кандидата, що вийде до другого туру виборів.

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