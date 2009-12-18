Німецька E.On зменшить резервування потужностей для постачання газу

Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Німецька E.On готова зменшити обсяги довгострокового резервування потужностей для поставок газу в Німеччину, щоб уникнути антимонопольної справи Єврокомісії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, відповідні пропозиції німецької енергетичної компанії надійшли до Комісії, яка планує детально вивчити їх. У випадку відповідності цих пропозицій правилам роботи внутрішнього ринку ЄС, Єврокомісія готова припинити провадження антимонопольного розслідування, порушеного через підозри у можливості зловживанням монопольним становищем на ринку. Довготермінове резервування практично всіх наявних потужностей газової інфраструктури, на переконання Єврокомісії, могло б у майбутньому обмежити доступ до німецького ринку інших постачальників, які можуть мати бажання займатися поставками газу.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія припинила схожу справу проти французької енергетичної компанії GDF Suez.

Комісію у цій справі турбувало те, що компанія GDF Suez зарезервувала на 20 років для себе всі потужності газопроводів та терміналів скрапленого газу, ускладнивши таким чином доступ на французький ринок для інших можливих постачальників газу.