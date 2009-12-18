Ситуація на засніжених автодорогах Бельгії покращується
Але "пробки" ще залишаються значними
Брюссель. 18 грудня. УНІАН. Ситуація на засніжених автодорогах Бельгії трохи покращується, хоча “пробки” поки залишаються досить значними.
Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.
Так, за даними бельгійського інформагентства Belga, в час пік довжина пробок по всій території Бельгії сягала 250 км., а до 12-ти годин за місцевим часом – зменшилася до 160-ти кілометрів.
Певні складнощі сьогодні зранку спостерігалися на залізниці та у міського транспорту, однак зараз ситуація практично нормалізована.
Брюссельський національний аеропорт “Завентем” повідомив про те, що сьогодні зранку зміг користуватися обома злітно-посадочними смугами, анулювавши лише ті рейси, прибуття яких вчора, 17 грудня, було перенаправлено до інших аеропортів Бельгії. Разом з тим, затримки до 30 хвилин з відльотом все ще спостерігаються в головному аеропорту Бельгії.
Синоптики обіцяють незначне падіння снігу цієї ночі і температура від мінус 4-х до мінус 11-ти градусів нижче нуля.
Метеоролог Едді Де МЕЙ не виключив, що цього року Бельгія зустрічатиме Різдво зі снігом. За його інформацією, про це свідчать дані Європейського центру середньострокових метеопрогнозів, згідно з якими, після відлиги у наступний вівторок, 22 грудня, вже в четвер температура повітря знову понизиться.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в результаті випадіння снігу в Бельгії було ускладнено рух транспорту, а “пробки” на автомобільних дорогах сягнули 508 кілометрів.