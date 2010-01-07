У грудні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати

Брюссель. 7 січня. УНІАН. У грудні 2009 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати дев’ятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –1,22 проти –1,53 пункти у листопаді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатору пояснюється передусім покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок портфелю замовлень, водночас оцінки експортного портфелю замовлень та очікування виробництва в найближчі місяці зросли не так високо, а залишки продукції на складах продовжують зменшуватися.