У грудні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати
16:53, 07 січня 2010Новини ЄС
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Хоча поки так і не вийшов з "мінусів"
Брюссель. 7 січня. УНІАН. У грудні 2009 року Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати дев’ятий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –1,22 проти –1,53 пункти у листопаді.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зростання індикатору пояснюється передусім покращенням менеджерських оцінок щодо виробничих трендів в попередні місяці та оцінок портфелю замовлень, водночас оцінки експортного портфелю замовлень та очікування виробництва в найближчі місяці зросли не так високо, а залишки продукції на складах продовжують зменшуватися.
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