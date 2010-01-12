Україні в Європі обіцяють лише ”Східне партнерство”

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Кандидат в комісари ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ вважає “Східне партнерство” кращим засобом для наближення України до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту.

“Я думаю, ми повинні оцінювати те, що українці хочуть бути ближче до ЄС, тому, що я думаю, ми хочемо того ж самого, ми хочемо, щоб Україна та інші східноєвропейські країни були ближчими до ЄС. Ми зараз маємо чудовий інструмент “Східне партнерство”, який ми започаткували в Празі, у травні минулого року”, - сказав кандидат на посаду комісара.

Він зазначив, що сьогодні ЄС готовий запропонувати Україні не лише посилений політичний діалог та угоду про вільну торгівлю, але й здійснювати кроки в області забезпечення мобільності громадян.

С.ФЮЛЄ також зазначив, що стаття 49 угоди ЄС чітко визначає, хто може претендувати на членство в ЄС.

“Чи готова Україна? Ні. Чи Східне партнерство є правильним засобом зробити Україну ближчою до ЄС? Так. І саме тому, я буду приділяти свою значну увагу саме цьому питанню”, - сказав кандидат на посаду комісара.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження.

11 січня в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.