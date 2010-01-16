В Італії не вистачає бюлетенів для бажаючих проголосувати українців

Брюссель. 16 січня. УНІАН. В Італії, скоріш за все, не зможуть проголосувати всі баюачі українці.

Про це повідомив власному кореспонденту УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії, член виборчої комісії №34 Закордонного виборчого округу (м. Рим) Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

“Згідно діючого законодавства, на виборчі дільниці відкриті в Італії було надіслано кількість бюлетенів відповідно до кількості виборців, які перебували на консульському обліку”, - повідомив він.

При цьому, О.ГОРОДЕЦЬКИЙ зазначив, що відповідно до рішення Конституційного суду та роз’яснень Центральної виборчої комісії України від 12 грудня 2009 року, право голосувати мають громадяни України, що перебувають та проживають за кордоном, навіть якщо вони не перебувають на консульському обліку.

“Такі громадяни мають право оскаржити своє не включення до списку виборців до 19 години 17 січня 2010 року і проголосувати. Існують реальні побоювання, що в такій ситуації може не вистарчити бюлетенів, і багато громадян України не зможуть зреалізувати свого виборчого права», - зазначив О.ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Так, за його словами, на виборчу дільницю №36, відкриту при Генеральному консульстві України в Неаполі, надійшло лише 28 бюлетенів. При цьому, за даними Християнського товариства українців в Італії, в регіоні, що відноситься до консульського округу, проживає 150-200 тис. громадян України, а за даними самого Генконсульства – до 300 тис.

На виборчу дільницю № 34 міста Рим поступило 628 бюлетенів при наявності 645 осіб в уточненому переліку тих, хто перебуває на консульському обліку та 459-ти поданих скаргах про включення до переліку виборців.

На виборчу дільницю № 35 міста Мілан надійшло 552 бюлетені при кількості осіб в уточненому списку 611 та 30 поданих скарг.

Голова Християнського товариства українців в Італії повідомив, що дільничні комісії Неаполя, Риму та Мілану звернулись до ЦВК з проханням надіслати додаткову кількість бюлетенів для забезпечення виборчого права громадян, зокрема, 500 бюлетенів до Неаполя, 445 – до Риму, 300 – до Мілану. Разом з тим, ЦВЕ не задовольнила скарги дільничних виборчих комісій, а помічник члена ЦВК Юрія ДАНИЛЕВСЬКОГО Олена КОВАЛЬСЬКА у телефонній розмові з головою дільничної комісії № 36 (м.Неаполь) назвала їхні вимоги безпідставними і порадила «не займатися маячнею».

О.ГОРОДЕЦЬКИЙ також повідомив, що Генеральний консул України в Неаполі Володимир КАРАЧЕНЦЕВ, коментуючи ситуацію, висловив своє обурення та назвав роботу ЦВК у забезпеченні виборчого процесу на дільниці № 36 неадекватною. В.КАРАЧЕНЦЕВ також зазначив, що завчасно інформував МЗС та ЦВК про реальну кількість необхідних бюлетенів.

У свою чергу, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Італії Георгій ЧЕРНЯВСЬКИЙ, за словами О.ГОРОДЕЦЬКОГО, повідомив, що дипломатичні установи України в Італії зробили все можливе та необхідне для організації та проведення голосування та завчасно повідомляли МЗС про реальний стан справ.

За даними Християнського товариства Українців в Італії, на території цієї країни проживає 500 – 600 тисяч громадян України. Для проведення виборів Президента України відкрито три виборчі дільниці.