Баррозу задоволений новим кандидатов в комісари від Болгарії

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ задоволений новим кандидатом в комісари від Болгарії Крісталіною ГЕОРГІЄВОЮ.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, сьогодні ввечері Ж.БАРРОЗУ зустрівся з новим кандидатом від Болгарії, і дав свою згоду на її роботу в складі Комісії.

Прес-служба зазначає, що Президент Єврокомісії вважає, що К.ГЕОРГІЄВА має необхідні професійні якості для виконання функцій комісар з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та реагування на кризи.

Водночас, як повідомили у прес-службі Європарламенту, Конференція президентів вирішила сьогодні провести слухання нового кандидата від Болгарії 3 лютого з тим, щоб 9 лютого визначитися в цілому щодо складу Єврокомісії.

При цьому, Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК повідомив про те, що отримав позитивні оцінки всіх решти 25-ти комісарів, слухання яких проходили в комітетах Європарламенту з 11 січня.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2009 року Європарламент схвалив переобрання Ж.БАРРОЗУ на другий термін Президентом Єврокомісії.

25 листопада Ж.БАРРОЗУ повідомив про те, що отримав пропозиції країн-членів щодо кандидатів на посади комісарів, і розподілив портфелі між кандидатами.

В ході слухань кандидата в комісари ЄС від Болгарії Румяни ЖЕЛЄВОЇ 12 січня цього року, ряд депутатів Європарламенту обвинуватив її у приховуванні прибутків та непрофесіоналізмі. 19 січня Р.ЖЕЛЄВА, яка була до останнього часу міністром закордонних справ Болгарії, попросила прем’єр-міністра зняти її з усіх посад та з кандидатства в члени Єврокомісії.