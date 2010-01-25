У Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО

Київ. 25 січня. УНІАН. 26-27 січня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудуться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів у різних форматах.

Для участі у цих засіданнях сьогодні, 25 січня, до Брюсселя вилетіла українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Іваном СВИДОЮ, повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Очікується, що 26 січня під час засідань Військового комітету Україна – НАТО та Військового комітету НАТО у форматі євроатлантичного партнерства будуть обговорені питання щодо основних підходів та заходів керівництва Збройних сил України стосовно виконання Державної програми розвитку на 2006 – 2011 роки з урахуванням впливу економічної ситуації в країні, а також питання підготовки та сертифікації визначених сил та засобів від Збройних сил України з метою їх залучення до Сил реагування НАТО.

В цей же день учасники засідання Військового комітету НАТО з країнами-контрибуторами Багатонаціональних сил у Косовому планують обговорити поточний стан та перспективи проведення операції Альянсу на Балканах.

Наступного дня, 27 січня, українська військова делегація візьме участь у засіданні Військового комітету НАТО з країнами-контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіки Афганістан.

Крім того, перебуваючи у Брюсселі, І.СВИДА планує провести двосторонні зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Джампаоло Ді ПАОЛА, головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Хаканом СІРЕНОМ, Верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з операцій адміралом Джеймсом СТАВРІДІСОМ, Верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Стефаном АБРІАЛОМ, а також начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО.