ПАРЄ обрала нового Президента

Страсбург. 25 січня УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала новим Президентом депутата Турецького парламенту Мевлута ЧАВУШОГЛУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку засідання зимової сесії ПАРЄ.

У своїй промові в якості Президента Асамблея, М.ЧАВУШОГЛУ подякував депутатів за честь очолити цю організацію.

На посаді Президента ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ замінив Луїза Марія Де ПУЧА.

М.ЧАВУШОГЛУ перебуватиме на посаді Президента ПАРЄ протягом двох років.

М.ЧАВУШОГЛУ, 41 рік, член ПАРЄ з 27 січня 2003 року. До останнього часу, як член Політичного комітету ПАРЄ займався підготовкою доповіді про Голодомор та голод в СРСР у 30-х роках.