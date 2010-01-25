ПАРЄ не обговорюватиме питання фальшивих пандемій

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вирішила не проводити дебати за терміновою процедурою щодо “фальшивих” пандемій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього голосування за визначення порядку денного роботи сесії.

За проведення дебатів проголосували 96 депутатів, проти 82, утрималися 11. Для того, щоб питання було включено до порядку денного його мали підтримати дві третини депутатів.

Як повідомляв УНІАН, з пропозицією провести дебати за терміновою процедурою виступив Соціальний комітет ПАРЄ. Комітет планує провести 26 січня слухання з цього питання за участю представників Всесвітньої організації охорони здоров’я та представників фармацевтичної галузі.