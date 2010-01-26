Порошенко вірить, що євроінтеграція залишиться пріоритетом України

Київ. 26 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що європейська інтеграція залишиться пріоритетом зовнішньої політики України, незалежно від того, хто виграє вибори Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати.

“Європейські прагнення українського народу буде представлено політиками України, хто б не виграв ці вибори. Я переконаний, що європейська інтеграція буде пріоритетом нашої зовнішньої політики”, – сказав глава МЗС.

П.ПОРОШЕНКО також зазначив, що Україна продемонструє прогрес в укладенні угоди з Євросоюзом про асоціацію. За його словами, вже практично погоджений текст цього документа, і залишилося лише два важливих питання, над якими потрібно попрацювати, – зокрема, угода про вільну торгівлю.

“Я переконаний, що можна завершити роботу з цього питання у 2010 році”, – заявив міністр.