Франція зміцнюватиме партнерство з Україною

Київ. 28 січня. УНІАН. Офіційний Париж налаштований зміцнювати відносини привілейованого партнерства з демократичною Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР сьогодні під час бесіди з главою МЗС України Петром ПОРОШЕНКОМ.

Сторони також обмінялися думками щодо підсумків першого туру президентських виборів в Україні. Французький міністр висловив сподівання на демократичний та справедливий характер проведення другого туру виборів Президента України.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік політичного діалогу на поточний рік.

Також український міністр запросив Б.КУШНЕРА здійснити візит в Україну у 2010 році.