Польща готова фінансово підтримати реконструкцію Українського дому

Варшава. 2 лютого. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA) готове фінансово підтримати ремонт Українського народного дому (УНД) у Перемишлі, який влада Польщі вирішила передати українській громаді у вересні минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Томаш СЄМОНЯК.

За його словами, міністерство може виділити кошти у рамках програм підтримки національних меншин. Він зауважив, що розмір допомоги буде визначено після завершення формальної передачі будинку українцям та визначення обсягу необхідних ремонтних робіт.

Як сказав представник MSWiA, він „не бачить загроз” у завершенні процесу передачі будинку українській громаді. на думку Т.СЄМОНЯКА, офіційно процес може бути завершений навесні цього року.

Також Т.СЄМОНЯК зауважив, що будинок потребує серйозного ремонту.

Він запевнив, що українська громада зможе викупити будинок за незначні кошти (згідно з польським законодавством, нерухомість не може бути надана безоплатно. Водночас громадські організації мають можливість її викупити за невеликі суми, які, наприклад, можуть становити 1% від вартості – УНІАН). „Це буде символічна сума”- додав Т.СЄМОНЯК.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року рада Перемишля вирішила надати українській громаді Український народний дім, збудований на початку XX сторіччя українцями, котрі жили у цьому місті.

За даними Об’єднання українців у Польщі, місцева влада передасть українській громаді Український народний дім в Перемишлі після того, як врегулює справи з людьми, які мешкають там, та орендарями.

Довідка УНІАН. Український народний дім у Перемишлі було споруджено у 1904 році у центрі міста на кошти, зібрані місцевими українцями. До 1947 року він використовувався для потреб української громади.

Після акції «Вісла» у 1947 році Український народний дім був націоналізований і до 1956 року не використовувався за призначенням.

Після дозволу на повернення українців до попередніх місць проживання та створення своїх організацій (з 1956 року) Об’єднання українців Польщі орендує частину приміщень УНД для своїх потреб.

З січня 2004 року будинок перебуває у комунальній власності Перемишль.

Протягом кількох останніх років з польською владою велися переговори щодо повернення будинку УНД українській громаді Перемишля.

3 вересня 2009 року під час засідання міської ради Перемишля було прийняте рішення про передачу Українського народного дому у власність української громади.