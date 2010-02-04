350 британських депутатів повернули в бюджет понад 1 млн. фунтів

Київ. 4 лютого. УНІАН. Депутатів британської Палати громад, які витрачали казенні гроші на власні потреби, а потім вимагали відшкодування від держави, примусять повернути до скарбниці більш як 1 млн. фунтів стерлінгів. Усього таких депутатів у парламенті виявилося 350, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Голова незалежної комісії з розслідування зловживань системою компенсації витрат сер Томас ЛЕГГ піддав різкій критиці дії членів Палати громад, при потуранні яких відбулися масові порушення. Раніше Т.ЛЕГГ направив членам парламенту сотні листів з вимогою відшкодувати гроші по липових квитанціях або ж надати вагомі роз`яснення з приводу своїх витрат.

За даними комісії, гроші за фіктивні вимоги по своїх витратах повернули вже 175 депутатів британського парламенту. Так, Розі УЇНТЕРТОН внесла назад у скарбницю 8 тис. фунтів стерлінгів, одержаних нібито у порядку компенсації іпотечного кредиту. А сер Алан ХЕЙЗЛХЕРСТ і декілька його колег повернули по декілька тисяч фунтів стерлінгів, що були виплачені за роботи в їх власних садах.

Навіть прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН змушений повернути у державну скарбницю 500 фунтів стерлінгів, раніше запитаних на ремонт свого літнього будинку.

У тих парламентаріїв, які не зможуть повернути гроші, їх вираховуватимуть із зарплати, повідомляє газета The Daily Telegraph. Проте десятки депутатів-розтратників пробачили. Річ у тім, що рішення комісії щодо своїх витрат і виплат депутат може оскаржити. Для цього був призначений суддя Верховного суду на пенсії сер Пол КЕННЕДІ.

Як вважають, сер Пол співчутливо сприймає скарги депутатів, і тому задовольняє багато з них. Як з`ясувала газета, сер Пол задовольнив багато скарг, скорочуючи належні до виплати суми іноді на десятки тисяч фунтів стерлінгів. З 73 парламентаріїв, які звернулися до судді П.КЕННЕДІ, мінімум, 30 пішли задоволеними - їх борги були скорочені або зняті з них зовсім. В інших випадках сер Пол зізнавався, що співчуває заявнику, але не може звільнити його від відповідальності, оскільки не має повноважень зі скасування обмежень на суми казенних виплат заднім числом. Сер Томас погрозив піти у відставку, якщо серу Полу нададуть такі повноваження.

Обізнане джерело повідомило, що 4 лютого парламентарії поведуть добре скоординований наступ на сера Томаса. За словами джерела, доповідь Т.ЛЕГГА дуже вже критична відносно депутатів і звинувачує лише їх, хоча зловживання були б не можливі, якби їх не допустила служба, яка займалася видачею грошей депутатам.

Повністю доповідь Т.ЛЕГГА буде опублікована разом із результатами 73 скарг на нього, що заслухав суддя П.КЕННЕДІ. Влада також опублікує дані про державні витрати у 2008-2009 фінансовому році на утримання офісів депутатів і їхні відрядження.

У ході скандалу навколо депутатських витрат спливли цікаві подробиці про те, на що парламентарії витрачають державні гроші. Так, колишній міністр у справах навколишнього середовища, депутат Еліот МОРЛІ звернувся до Палати громад із проханням відшкодувати йому 16 тисяч фунтів на неіснуючу іпотеку. Е.МОРЛІ визнав, що іпотеку цю вже давно виплатив, назвавши це помилкою і пообіцявши сплатити все назад.

Один із лідерів торі Майкл ЕНКРАМ витратив на чищення басейну декілька тисяч фунтів. А тіньовий лідер нижньої палати Алан ДУНКАН, що раніше оскандалився завдяки зізнанню в гомосексуалізмі, впродовж трьох років виплатив 4 тис. фунтів стерлінгів за послуги садівнику.

Член парламенту Олівер ЛЕТВІН, який готує передвиборну програму торі, нарахував 2 тис. фунтів за заміну труби, що лопнула під кортом, а тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс ГРЕЙЛІНГ вимагав відшкодувати йому тисячу фунтів за ремонт квартири.

Тіньовий міністр у справах Уельсу Черіл ГІЛЛАН зажадала компенсувати їй 4,5 фунта, витрачені на собачі консерви, а тіньовий міністр вищої освіти Девід УЇЛЛЕТС представив рахунок більш ніж на 100 фунтів, які виплатили робітникам, які замінювали в його будинку електричні лампочки. У той же час міністр з питань імміграції Філ ВУЛАС погрозив подати до суду у зв`язку із твердженнями ЗМІ про те, що він надав рахунки на відшкодування його витрат на придбання жіночого одягу, підгузків і коміксів.

Дуглас ХОГГ, колишній міністр сільського господарства, подав прохання про компенсацію витрат на очищення рову навколо його заміського маєтку. Ціна питання - 2 тис. фунтів стерлінгів. За гроші платників податків Д.ХОГГ також найняв покоївку, узяв їй напрокат автомобіль і настроїв піаніно.

Майкл СПАЙСЕР, один із старіших членів парламенту, також зажадав відшкодувати йому 5,6 тис. фунтів, витрачених на догляд за садом. У грудні 2006 року він надав детальний опис робіт, у який включив навіть ”майданчик для вертольота з живоплотом”. Згодом парламентарій заявив, що це був ”сімейний жарт”.